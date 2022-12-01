В Іспанії крім українського посольства підозрілий пакунок отримала компанія, що постачає зброю Україні
Пакунок із, імовірно, вибуховим пристроєм у середу отримала іспанська компанія Instalaza, яка виготовляє зброю, що її уряд Іспанії надсилає в Україну
Про це повідомляє видання El Periodico.
У середу вдень поліція регіону Арагон і цивільна гвардія отримали від Instalaza повідомлення про підозрілий пакунок із ознаками, аналогічними тому, який надіслали посольству України в Іспанії.
До підприємства було скеровано значні сили поліції, територія заводу була оточена, а рух транспорту та пішоходів на прилеглих вулицях – перекрито.
Увечері фахівці підірвали пакунок контрольованим способом, операція завершилася без жертв і постраждалих. Поліція почала збір речових доказів для аналізу вмісту пакунку.
Instalaza – компанія із Сарагоси, яка з 1943 року займається проєктуванням та виробництвом військового піхотного спорядження. Це одна з іспанських компаній, що виробляє зброю, яку уряд надсилає Україні для захисту від російського вторгнення.
Зокрема Instalaza виготовляє протитанкові гранатомети, які використовуються українською армією у війні з Росією. На початку війни міністерка оборони Іспанії Маргарета Роблес оголосила, що Київ отримає 1370 таких установок.
- Нагадаємо, у середу вдень стало відомо, що співробітник посольства України в Мадриді отримав незначні поранення внаслідок вибуху бомби в приміщенні дипустанови. Відомо, що в Іспанії попередньо кваліфікували інцидент як терористичний злочин.
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