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В Іспанії крім українського посольства підозрілий пакунок отримала компанія, що постачає зброю Україні

1 грудня, 2022 четвер
00:19
Світ В іспанії лист з вибухівкою отримала компанія ,яка постачає зброю Україні

Пакунок із, імовірно, вибуховим пристроєм у середу отримала іспанська компанія Instalaza, яка виготовляє зброю, що її уряд Іспанії надсилає в Україну

Про це повідомляє видання El Periodico.

У середу вдень поліція регіону Арагон і цивільна гвардія отримали від Instalaza повідомлення про підозрілий пакунок із ознаками, аналогічними тому, який надіслали посольству України в Іспанії.

До підприємства було скеровано значні сили поліції, територія заводу була оточена, а рух транспорту та пішоходів на прилеглих вулицях – перекрито.

Увечері фахівці підірвали пакунок контрольованим способом, операція завершилася без жертв і постраждалих. Поліція почала збір речових доказів для аналізу вмісту пакунку.

Instalaza – компанія із Сарагоси, яка з 1943 року займається проєктуванням та виробництвом військового піхотного спорядження. Це одна з іспанських компаній, що виробляє зброю, яку уряд надсилає Україні для захисту від російського вторгнення.

Зокрема Instalaza виготовляє протитанкові гранатомети, які використовуються українською армією у війні з Росією. На початку війни міністерка оборони Іспанії Маргарета Роблес оголосила, що Київ отримає 1370 таких установок.

  • Нагадаємо, у середу вдень стало відомо, що співробітник посольства України в Мадриді отримав незначні поранення внаслідок вибуху бомби в приміщенні дипустанови. Відомо, що в Іспанії попередньо кваліфікували інцидент як терористичний злочин.

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Іспанія
тероризм
зброя для України
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