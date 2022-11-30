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Оновлено

У посольстві України в Мадриді пролунав вибух, є постраждалий

30 листопада, 2022 середа
15:59
Світ У посольстві України в Мадриді пролунав вибух

У середу, 30 листопада, у посольстві України в Мадриді пролунав вибух. У поліції розповіли, що вибухівка знаходилась у листі, який отримав постраждалий працівник установи

Про це повідомляє видання Ultima Hora з посиланням на джерела в іспанській поліції.

Речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що поранено коменданта посольства, загроз його життю немає, решта співробітників не постраждали.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном, а також звернувся до голови іспанського МЗС з проханням вжити термінових заходів задля розслідування нападу на українське посольство. 

"Міністр також наголосив, що хто б не стояв за організацією цього вибуху, їм не вдасться залякати українських дипломатів чи зупинити їхню щоденну роботу над зміцненням України та протидією російській агресії", - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що постраждалий співробітник отримав легкі поранення та наразі знаходиться у лікарні Nuestra Señora de America.

У повідомленні йдеться, що внаслідок вибуху поліція відкрила антитерористичний протокол  та оточила будівлю посольства. Також на місце події вирушили спеціальні підрозділи по знешкодженню вибухових пристроїв. Саме посольство, наразі, не підтверджує та не коментує цю подію.

El Espanol повідомляє, що вибух стався о 13:15.

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