Про це передає видання El Mundo.

Зазначається, що Служба безпеки авіабази в Торрехон-де-Ардос виявила підозрілий конверт. Рентгенівський аналіз показав, що всередині він міг містити певний вибуховий механізм. Про це сповістили Цивільну гвардію та Національну поліцію.

Працівники обох органів переїхали на базу, щоб охороняти територію. У Міністерстві оборони місцевому виданню вже підтвердили інформацію про вибухівку, додавши, що постраждалих чи збитків внаслідок інциденту не було зафіксовано.

Відомо, що авіабаза в Торрехон-де-Ардос ділиться розвідданими з Україною. У лютому Європейський Союз оголосив, що мобілізує супутниковий центр у Торрехон-де-Ардос для надання розвідувальної інформації Україні в рамках військової допомоги, яку ЄС надає Києву в умовах російської агресії.

Крім того, видання повідомило, що подібні пакунки з вибуховими механізмами прийшли голові іспанського уряду Педро Санчесу та Міністерству оборони. Зазначається, що Служба безпеки Іспанії знешкодила пакунок з вибухівкою, який відправили Санчесу ще 24 листопада. Вибухівку надіслали звичайною поштою, підозрілий конверт виявили під час фільтрації кореспонденції глави уряду.

Натомість 1 грудня лист з вибухівкою, який активується, коли користувач натягує волосінь, надійшов Міністерству оборони Іспанії. Зазначається, що його відправили з самої країни.

Напередодні в Іспанії було зафіксовано два подібні випадки з надсиланням вибухівки. Наразі з'ясовується, чи пов'язана з ними посилка на авіабазі.

30 листопада співробітник посольства України в Мадриді отримав незначні поранення внаслідок вибуху бомби в приміщенні дипустанови. Відомо, що в Іспанії попередньо кваліфікували інцидент як терористичний злочин.

Пізніше пакунок із, імовірно, вибуховим пристроєм у середу отримала іспанська компанія Instalaza, яка виготовляє зброю для України.Зокрема Instalaza виготовляє протитанкові гранатомети, які використовуються українською армією у війні з Росією. На початку війни міністерка оборони Іспанії Маргарета Роблес оголосила, що Київ отримає 1370 таких установок.

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