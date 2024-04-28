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Як Китай втрачає позиції в США і чим саме допомагає Росії: роз'яснення дипломата Щербака

28 квітня, 2024 неділя
18:38
Світ росія - китай

Колишній Посол України в Ізраїлі, США, Канаді Юрій Щербак аналізує зміни у відносинах між Сполученими Штатами Америки та Китаєм

Про це він сказав у етері Еспресо.

"Після певного пом'якшення відносини між Сполученими Штатами й Китаєм, пов'язаного з приїздом Сі Цзіньпіня у Сан-Франциско і переговорами з президентом Байденом, зросло напруження між двома країнами. Це дуже дивний феномен для глобалізованого світу, який розпадається на наших очах на два табори, коли Сполучені Штати були неймовірно залежні від Китаю, а Китай - від американських технологій та інвестицій. Експорт Китаю в три чи чотири рази перевищував експорт Сполучених Штатів до Китаю і тепер уже почали мінятися ці параметри. Китай сьогодні не посідає перше місце в торгівлі зі Сполученими Штатами, його місце зайняли Мексика, В'єтнам, Філіппіни, вони захоплюють ту нішу, яка раніше була окупована китайцями", - пояснив Щербак.

Дипломат згадав, як державний секретар США Ентоні Блінкен суворо просив Китай не допомагати Росії.

"Китай постачає не лише розвідувальну та  супутникову інформацію Росії, а й мікроелектроніку, верстати для виробництва ракет. Вони надають дуже важливі матеріали, як нітроцелюлоза та паливо для ракет, вони надають кобальт і літій, вони надають рідкоземельні метали й товари подвійного призначення. Це означає, що можна пральну машину передати, а її переробити, скажімо, на ракету, бо це мікроелектроніка. І тому було дуже серйозне попередження. А друге, Блінкен попросив Китай не втручатись у вибори в Сполучених Штатах. Я хочу нагадати, що китайське лобі дуже вагоме та впливове. У США проживає 3,5 млн китайців, там 500 тисяч китайських студентів, сотні тисяч нелегальних мігрантів й різних компаній, які ведуть розвідувальну діяльність, працюють на Китай і це є великою загрозою для Сполучених Штатів", - підсумував колишній посол України в Ізраїлі, США, Канаді.

  • Є інформація, що Китай надає причал для російського вантажного судна, яке перебуває під санкціями США й причетне до постачання зброї з Північної Кореї до Росії.
  • 25 квітня стало відомо, що Китай допомагає Росії досягти військових цілей в Україні, продовжуючи продавати Москві такі товари, як технології БПЛА та інгредієнти для пороху.  
Теги:
Росія
Китай
Мексика
Війна з Росією
США
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