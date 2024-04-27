"Динамо" переграло "Дніпро-1", а "Минай" розбив "Чорноморця": розклад та результати усіх матчів 26-го туру УПЛ
У суботу, 27 квітня 2024 року, почалися матчі у 26-му турі чемпіонату України з футболу
Вже зіграли "Динамо" з "Дніпро-1" та "Минай" з "Чорноморцем".
Українська Прем'єр-ліга
26-й тур
27 квітня
"Дніпро-1" - "Динамо" 1:2
Голи: Гуцуляк 43 - Кабаєв 49, Ванат 90
"Минай" - "Чорноморець " 2:0
Голи: Кораблін 6, Ременяк 63
15:30 ЛНЗ - "Шахтар"
18:00 "Рух" - "Верес"
28 квітня
13:00 "Зоря" - "Оболонь-Бровар"
15:30 "Колос" - "Олександрія"
18:00 "Кривбас" - "Металіст 1925"
18:00 "Полісся" - "Ворскла"
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