У Росії невідомі спалили два тепловози: ГУР розповіло деталі

Про це повідомляє ГУР.

"28 квітня 2024 року в місті Оренбург в Росії невідомі особи спалили дотла магістральний тепловоз марки "2ТЕ10М", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що схожий інцидент стався 26 квітня у місті Владикавказ. Тоді вночі вогонь знищив тепловоз "ЧМЕ-3". Розвідники вважають, що ліквідація рухомого складу на російській залізниці зменшує можливості військової логістики РФ.