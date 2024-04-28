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У Росії невідомі спалили два тепловози: ГУР розповіло деталі

28 квітня, 2024 неділя
20:26
Війна з Росією Росія, РФ, пожежа

У неділю, 28 квітня, у російському Оренбурзі невідомі спалили дотла магістральний тепловоз марки "2ТЕ10М". Це зменшує можливості військової логістики РФ

Про це повідомляє ГУР.

"28 квітня 2024 року в місті Оренбург в Росії невідомі особи спалили дотла магістральний тепловоз марки "2ТЕ10М", - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що схожий інцидент стався 26 квітня у місті Владикавказ. Тоді вночі вогонь знищив тепловоз "ЧМЕ-3". Розвідники вважають, що ліквідація рухомого складу на російській залізниці зменшує можливості військової логістики РФ.

  • Нещодавно бійці Головного управління розвідки завдали удару по апаратній зв’язку росіян та знищили їхню новітню радіолокаційну станцію "Рєпєйнік".
Теги:
Росія
ГУР
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