У Росії невідомі спалили два тепловози: ГУР розповіло деталі
У неділю, 28 квітня, у російському Оренбурзі невідомі спалили дотла магістральний тепловоз марки "2ТЕ10М". Це зменшує можливості військової логістики РФ
Про це повідомляє ГУР.
"28 квітня 2024 року в місті Оренбург в Росії невідомі особи спалили дотла магістральний тепловоз марки "2ТЕ10М", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що схожий інцидент стався 26 квітня у місті Владикавказ. Тоді вночі вогонь знищив тепловоз "ЧМЕ-3". Розвідники вважають, що ліквідація рухомого складу на російській залізниці зменшує можливості військової логістики РФ.
- Нещодавно бійці Головного управління розвідки завдали удару по апаратній зв’язку росіян та знищили їхню новітню радіолокаційну станцію "Рєпєйнік".
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