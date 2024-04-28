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Війна з Росією: хроніка
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Головнокомандувач ЗСУ Сирський: на Покровськ та Курахове наступають 4 ворожі бригади, у напрямку Харкова росіяни нарощують чисельність

28 квітня, 2024 неділя
16:10
Війна з Росією Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський

Вдень у неділю, 28 квітня 2024 року, головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський описав становище на різних ділянках фронту, зокрема там, де воно загострилося протягом тижня

Повідомлення від Сирського з'явилося на його офіційному ТГ-каналі.

"Ситуація на фронті загострилась. Намагаючись захопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту противник зосередив основні зусилля на декількох напрямках, створивши значну перевагу в силах та засобах. Активно атакує по всій лінії фронту, на деяких напрямках - має тактичні успіхи. Відбувається динамічна зміна обстановки, окремі позиції переходять "з рук в руки" кілька разів протягом доби, що породжує неоднозначне розуміння ситуації", - зазначає головнокомандувач.

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Найскладнішим Олександр Сирський називає стан справ у напрямку міст Покровськ та Курахове Донецької області.

При цьому він підтверджує відступ захисників України з сіл Бердичі, Семенівка, Новомихайлівка.

"Найбільш складна ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, де продовжуються запеклі бої. Противник на цих напрямках задіяв до чотирьох бригад, намагається розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар’їнки, пробиваючись до Покровська та Курахового. Підрозділи Сил оборони України, зберігаючи життя та здоров’я наших захисників, перемістились на нові рубежі західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки. В цілому, на цих напрямках противник досяг певних тактичних успіхів, але оперативної переваги отримати не зміг. Українські війська завдають ворогу максимальних втрат, як в особовому складі, так і у військовій техніці. Для посилення оборони на цих напрямках, заміни підрозділів, що зазнали втрат, здійснюється переміщення бригад, які відновили боєздатність", - пояснює Сирський.

Ввечері у суботу, 27 квітня, про окупацію росіянами Бердичів Донецької області першим повідомив недержавний моніторинговий проєкт DeepState.

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Також головнокомандувач ЗСУ торкнувся загрози на Харківському напрямку.

Йдеться про нарощування чисельності та перегрупування військ противника на Харківському напрямку.

"На найбільш загрозливих напрямках наші війська посилено артилерійськими та танковими підрозділами", - підсумував Олександр Сирський.

Теги:
Харків
військові
Донбас
ЗСУ
Донеччина
Харківщина
Військові новини
Олександр Сирський
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