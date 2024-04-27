Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Росіяни захопили Бердичі, - DeepState

Росіяни захопили Бердичі, - DeepState

27 квітня, 2024 субота
20:28
Війна з Росією Бердичі

У суботу, 27 квітня, російські терористи захопили Бердичі Донецької області

Про це повідомляє DeepState.

"Росіяни захопили Бердичі, вивісивши на західних околицях села свою ганчірку. Бої на захід від Бердичів тривають. Сили оборони ведуть ар'єргардні бої", - йдеться у повідомленні.

Аналітики наголошують, що утримувати лінію зіткнення в нинішньому вигляді неможливо.

"Тому відхід з північних околиць села є вимушеною мірою. Але найголовніше — це збереження особового складу", - наголошують у DeepState.

  • Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин увечері в суботу, 27 квітня, підтвердив утрату контролю над "частиною" селища Очеретине Покровського району Донецької області.
Теги:
Україна
Росія
Донбас
російська армія
Донеччина
окуповані території
Військові новини
Читайте також:
Православна церква України
Автор Крістіна Слончак
25 квітня, 2024 четвер
Чи можна жінкам ходити в храм у штанях та без хустки: що насправді прописано в Святому Письмі. Пояснення від ПЦУ
Росія продовжує продукувати фейки
25 квітня, 2024 четвер
"Конгрес США прирік 500 тис. українців на смерть або важкі поранення": добірка фейків у світі за 25 квітня
"Російськомовні квіри у Берліні у XVIII-XXI століттях"
26 квітня, 2024 п'ятниця
Росіяни перепросили, що внесли Лесю Українку до книжки про російськомовних квір-людей
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.44
    Купівля 39.44
    Продаж 39.93
  • EUR
    Купівля 42.24
    Продаж 42.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
27 квітня
20:54
презентація книги "Гвардія наступу. Самовидець"
У Києві презентували воєнно-історичний роман "Гвардія наступу. Самовидець" на основі історій реальних військових
20:43
окупант
Кубинські найманці ліквідували російського командира на Донеччині, - "Атеш"
20:28
Ціллю РФ під час сьогоднішньої атаки були об'єкти транзиту газу, від яких залежить безпека постачання в ЄС, - Зеленський
20:26
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 27 квітня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
20:11
Ексклюзив
ЗСУ
"Десятиліття протистояння без будь-яких угод": дипломат Чалий спрогнозував, як може завершитися війна Росії з Україною
20:07
Оновлено
"Динамо" - "Дніпро-1" 2:1 (27 квітня 2024 року)
"Динамо" переграло "Дніпро-1", а "Минай" розбив "Чорноморець": розклад та результати всіх матчів 26-го туру УПЛ
20:02
Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові
Спротив запускає серію соціальних відео з закликом допомогти Силам оборони України
20:02
OPINION
Галина Пагутяк
Боюся, що про них забудуть
19:54
землетрус
В Японії стався землетрус магнітудою 6,5 бала
19:50
На головній сцені Євробачення: Alyona Alyona & Jerry Heil провели першу репетицію
19:38
OPINION
Андрій Яніцький, директор з розвитку сайту Еспресо ТБ
Розмови на кухнях повернулися
19:29
ЗСУ
За добу Сили оборони відбили 49 ворожих атак на чотирьох напрямках
19:25
Ексклюзив
Еспресо логотип
Телеканал "Еспресо" має більший спектр позицій, ніж телемарафон, - членкиня громадської ради при Комітеті ВР України з питань свободи слова Дуцик
19:20
Оновлено
Зеленський звільнив голову Броварської РДА Майбоженка, якого заарештовано на 2 місяці за п'яний наїзд на пішоходів
19:06
Наслідки ворожого удару по залізничній станції в Очеретине
Росіяни прорвалися й контролюють частину Очеретиного: офіційно від ЗСУ
19:05
IOS 17 APPLE
Apple поновила переговори з OpenAI щодо впровадження генеративних функцій ШІ в iPhone
18:50
Ексклюзив
Роман Червінський, суд
Стороною обвинувачення було штучно створено дві військових експертизи, - адвокат Червінського про доказову базу у справі
18:41
Як-52
Захисники Одеси збили російський дрон-розвідник за допомогою навчального літака
18:33
малий бізнес
Харків скасує плату за землю та інші податки для бізнесу
18:22
В Одесі відтворили події євангельської історії
В Одесі відбулася щорічна великодня реконструкція хресної дороги Христа
18:10
Ілюстративне фото
Була 6 днів без їжі та води: у США подружжя випадково відправило кішку у зворотній посилці Amazon
18:06
OPINION
Юрій Богданов
Наш світ є продуктом малопрогнозованих і малопрорахованих рішень
17:47
OPINION
Радослав Сікорський
Польща визначилася з політикою щодо України та ЄС
17:44
Оновлено
Атака на НПЗ біля міста Слов'янськ-на-Кубані у РФ
Дрони СБУ атакували військовий аеродром і два НПЗ у Краснодарському краї РФ, - ЗМІ
17:37
міномет обстріл
Окупанти обстріляли з мінометів Козацьке на Херсонщині: трьох людей поранено
17:33
Олександр Сирський
"Має тенденцію до загострення": Сирський про ситуацію на фронті
17:15
Оновлено
Австралія
ППО, безпілотники й обладнання: Австралія виділяє Україні пакет військової допомоги Україні на $100 млн
17:00
Ексклюзив
переговори між Україною та РФ
Питання можна ставити людям, які вели переговори, - політолог Магда про саміт у Стамбулі та "мирну угоду" з РФ 
16:59
Іл-76
ПВК "Вагнер" скуповує в Узбекистані вантажні Іл-76 та переганяє до Африки, - ЗМІ
16:36
повістка
Чи зможуть громадяни з повістками звертатися до рекрутингових центрів: відповідь Міноборони
16:12
Роуз Ґоттемюллер
Питання вступу України до НАТО порушуватимуть на липневому саміті у Вашингтоні, - ексзаступниця генсека НАТО
16:10
напад з ножем
Приїхали з'ясувати стосунки: на Житомирщині вчитель порізав ножем своїх колишніх учнів
16:05
OPINION
Богдан Данилишин
Валютні резерви НБУ витрачає на підтримку гривні
15:37
рф влучила FPV-дроном у вантажний автомобіль
РФ влучила FPV-дроном у вантажний автомобіль біля Вовчанська: важко поранено водія
15:29
обстріл Херсон
Російська армія вдарила ракетою по Херсону: частково зруйновано заклад освіти
15:16
Віола фон Крамон
Верховною Радою керує не Стефанчук, а призначений Офісом президента Штучний: заява депутатки Європарламенту фон Крамон
15:09
Boeing E-4B
США уклали контракт на суму $13 млрд на розробку наступника "літака Судного дня"
15:04
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Теракт у "Крокус Сіті холі": в Москві заарештували 12-го підозрюваного
15:03
Оновлено
танк Abrams M-1
У ЗСУ заперечують новину Associated Press про нібито відведення танків Abrams з поля бою
15:02
Ексклюзив
Карта бойових дій: Авдіївка
"Ті, хто зайшов у цей клин, - смертники": військовослужбовець ЗСУ Варченко про просування ворога біля Очеретиного
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV