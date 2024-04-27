Росіяни захопили Бердичі, - DeepState
У суботу, 27 квітня, російські терористи захопили Бердичі Донецької області
Про це повідомляє DeepState.
"Росіяни захопили Бердичі, вивісивши на західних околицях села свою ганчірку. Бої на захід від Бердичів тривають. Сили оборони ведуть ар'єргардні бої", - йдеться у повідомленні.
Аналітики наголошують, що утримувати лінію зіткнення в нинішньому вигляді неможливо.
"Тому відхід з північних околиць села є вимушеною мірою. Але найголовніше — це збереження особового складу", - наголошують у DeepState.
- Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин увечері в суботу, 27 квітня, підтвердив утрату контролю над "частиною" селища Очеретине Покровського району Донецької області.
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