Росіяни захопили Бердичі, - DeepState

Про це повідомляє DeepState.

"Росіяни захопили Бердичі, вивісивши на західних околицях села свою ганчірку. Бої на захід від Бердичів тривають. Сили оборони ведуть ар'єргардні бої", - йдеться у повідомленні.

Аналітики наголошують, що утримувати лінію зіткнення в нинішньому вигляді неможливо.

"Тому відхід з північних околиць села є вимушеною мірою. Але найголовніше — це збереження особового складу", - наголошують у DeepState.