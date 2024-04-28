Сили оборони взяли під контроль острів Нестрига в дельті Дніпра
Захисники України змогли покращити своє становище на Херсонщині
Про це вдень у неділю, 28 квітня 2024 року, повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.
"На Херсонському напрямку нашим підрозділам вдалося просунутись у районі Велетенського та встановити контроль над островом Нестрига", - зазначив головнокомандувач.
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Велетенське знаходиться на правобережжі Херсонщині - поруч із дельтою Дніпра.
Згаданий Сирським острів Нестрига безпосередньо входить до дельти й тривалий час лишався сірою зоною.
Що стосується лівобережних Кринок, то, як наголосив Сирський, росіяни "все ще сподіваються" вибити звідти українські війська. Одначе, безрезультатно.
- Від ранку росіяни скинули 11 керованих авіабомб на правобережжя Херсонщини. Постраждали освітні заклади у різних населених пунктах.
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