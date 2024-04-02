У Херсоні майже не залишилося вцілілих багатоповерхівок, – Прокудін

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"У Херсоні, можливо, невелика кількість багатоповерхівок залишились цілими, майже кожна пошкоджена. Кожен день Херсонщина живе такими атаками, загалом у нас пошкоджено або зруйновано вже більш ніж 26 тис. об'єктів цивільної, соціальної та критичної інфраструктури, серед них 23 700 приватних та 1100 багатоповерхових будинків", - сказав чиновник.

Минулої доби, за даними голови ОВА, окупанти обстрілювали Херсон, Берислав, Янтарне, Дніпровське, Кізомис, Антонівку, Садове і Львове. Дістали поранення двоє цивільних. Росіяни атакували приватний сектор, руйнувань зазнали чотири приватні домоволодіння та один багатоквартирний будинок. Також унаслідок обстрілів було пошкоджено газогін.

"Майже кожного дня б'ють по критичній інфраструктурі, це далеко не поодинокі випадки, це – тактика російської армії. Звичайно, фахівці оперативно відновлюють мережі, побиті ворожим вогнем, і за ці два роки навчилися швидко це робити. Наприклад, учора в населеному пункті Білозерської громади, де було пошкоджено газогін, відразу все перекрили та налагодили. Нині газопостачання відновлене у 79 з 89 населених пунктів, загалом до мережі під'єднано 90% споживачів", - зазначив Прокудін.