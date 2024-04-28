У Запорізькому цирку з висоти зірвалися юні гімнасти

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Запорізькій області.

Артисти зірвалися з висоти 3 метри та впали на арену.

"Попередньо поліцейські з’ясували, що близько 18:00 під час вистави в міському цирку виконавці гімнастичного номера програми не втримались на канаті та зірвались з 3-метрової висоти", - йдеться в повідомленні.

Дітей одразу доставили до реанімаційного відділення лікарні.

У поліції повідомили, що гімнасти отримали травми різного ступеня важкості. Наразі діти перебувають у лікарні, загрози їхньому життю немає.

Поліцейські встановлюють обставини нещасного випадку.

Відео інциденту в суботу ввечері опублікував місцевий Telegram-канал "Це Запоріжжя". Обережно! Може містити чутливий контент.