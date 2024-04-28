У Запорізькому цирку з висоти зірвалися юні гімнасти
Ввечері суботи, 27 квітня, під час виконання гімнастичного номеру в Запорізькому державному цирку з висоти зірвалися 15-річний хлопець і 12-річна дівчина
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Запорізькій області.
Артисти зірвалися з висоти 3 метри та впали на арену.
"Попередньо поліцейські з’ясували, що близько 18:00 під час вистави в міському цирку виконавці гімнастичного номера програми не втримались на канаті та зірвались з 3-метрової висоти", - йдеться в повідомленні.
Дітей одразу доставили до реанімаційного відділення лікарні.
У поліції повідомили, що гімнасти отримали травми різного ступеня важкості. Наразі діти перебувають у лікарні, загрози їхньому життю немає.
Поліцейські встановлюють обставини нещасного випадку.
Відео інциденту в суботу ввечері опублікував місцевий Telegram-канал "Це Запоріжжя". Обережно! Може містити чутливий контент.
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