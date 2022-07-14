ЗСУ завдали ударів по пунктах управління ворога і посадковому майданчику на Херсонщині
Захисники України завдали удари по двох пунктах управління російських військ та посадовому майданчику у Новій Каховці
Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".
"У рамках виконання ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ на півдні вогневих завдань знищено 13 загарбників, 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки. А також нанесено удари по 2 пунктах управління ворожих військ та посадковому майданчику в Новій Каховці. Остаточні втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Військові розповіли, що росіяни завдали три удари по українських позиціях на Херсонщині.Обійшлося без втрат. Також окупанти намагались бомбардувати Зміїний.
"Ранком і вдень парою Ка-52 нанесено три удари по наших позиціях на Херсонщині. Без втрат. Також парою винищувачів Су-27 намагався здійснити бомбардування острова Зміїний. Бомби впали в море, біля острова", - додають в оперативному командуванні.
ЗСУ збили безпілотник типу "Елерон-3" та знищили дрон.
- За день, 13 липня, українські військові знищили склади з боєприпасами окупантів у Луганській, Донецькій і Херсонській областях.
- На Херсонщині внаслідок роботи української артилерії у Новій Каховці детонують склади боєкомплектів і снарядів РФ.
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