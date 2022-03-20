На Київщині 20 березня комендантська година почнеться о 20 годині, - голова ОВА

Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Павлюк у Telegram.



В регіоні з 20 до 21 березня діятиме вводиться комендантська година з 20:00 до 7:00.



"Не виходимо на вулиці та інші громадські місця (тільки зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи). Безпека громадян понад усе! Тож поставтеся з усією відповідальністю та розумінням до тимчасових обмежень, що діють в регіоні", - заявив Павлюк.



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