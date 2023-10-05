На Київщині авто підірвалося на протитанковій міні, є постраждалі

Про це у Telegram повідомив Макарівський селищний голова Вадим Токар.

"Сьогодні орієнтовно о 12:05 год на протитанковій міні стався підрив автомобіля ТОВ "Спецелектро" в районі мікрорайону "Цегельний завод" в смт Макарів. Три особи постраждали. Один потерпілий в тяжкому стані. Без жертв", - написав він.

Токар додав, що на місці працюють правоохоронні органи, ДСНС та медики.