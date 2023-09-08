На Херсонщині сапери підірвалися на російській міні

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

На російській міні підірвалися троє саперів організації "The HALO Trust", що займається гуманітарним розмінуванням області.

"24-річний хлопець отримав важкі поранення голови та шиї. Зараз його оперують. Лікарі роблять все можливе, аби врятувати життя потерпілого", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за словами міського голови, двоє чоловіків, 32 та 31 рік, дістали осколкові поранення. Їм надають медичну допомогу.