На Херсонщині сапери підірвалися на російській міні
Троє вибухотехніків, що займались гуманітарним розмінуванням Херсонщини, підірвались на російській міні
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
На російській міні підірвалися троє саперів організації "The HALO Trust", що займається гуманітарним розмінуванням області.
"24-річний хлопець отримав важкі поранення голови та шиї. Зараз його оперують. Лікарі роблять все можливе, аби врятувати життя потерпілого", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, за словами міського голови, двоє чоловіків, 32 та 31 рік, дістали осколкові поранення. Їм надають медичну допомогу.
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У п'ятницю, 8 вересня, російські терористи скинули авіабомбу на Одрадокам‘янку Херсонської області. Унаслідок ворожої атаки загинуло троє цивільних - 2 жінки та чоловік. Четверо місцевих мешканців отримали поранення.
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Напередодні, 7 вересня, російська окупаційна армія атакувала з артилерії та безпілотника Одрадокам'янку Херсонської області, внаслідок чого загинув цивільний чоловік.
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