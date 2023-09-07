Росіяни з БПЛА скинули вибухівку на мешканця Херсонщини
Уранці 7 вересня російська окупаційна армія атакувала з безпілотника Одрадокам'янку Херсонської області, внаслідок чого постраждав цивільний чоловік
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
"Росіяни скинули на 58-річного чоловіка вибуховий предмет, через що той дістав поранення голови та грудної клітини", - йдеться у повідомленні.
В ОВА уточнили, що чоловік перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості. Йому надають необхідну медичну допомогу.
- За даними Генштабу, за минулу добу на Херсонському напрямку ворог завдав авіаційного удару неподалік Ольгівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Зміївка, Антонівка, Херсон Херсонської області.
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