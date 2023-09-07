Росіяни з БПЛА скинули вибухівку на мешканця Херсонщини

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

"Росіяни скинули на 58-річного чоловіка вибуховий предмет, через що той дістав поранення голови та грудної клітини", - йдеться у повідомленні.

В ОВА уточнили, що чоловік перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості. Йому надають необхідну медичну допомогу.