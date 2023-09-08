Росіяни обстріляли селище на Херсонщині: загинули 3 людини

Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко.

Зазначається, що російська авіабомба вбила трьох цивільних - 2 жінок та чоловіка. Четверо місцевих мешканців отримали поранення.

"Слідчо-оперативні групи, криміналісти, рятувальники та волонтери працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Фіксуємо черговий воєнний злочинний РФ", - написав міністр.

Пізніше очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін уточнив, що поранення отримали 4 жінки. Двох потерпілих, 54 та 62 роки, шпиталізували у стані середньої тяжкості. Ще дві місцеві жительки, 50 та 29 років, лікування проходитимуть амбулаторно.

"Крім цього, окупанти вдарили з мінометів по Веселому. Там поранення отримав 67-річний чоловік. Зараз він знаходиться у лікарні", - написав очільник.