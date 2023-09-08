Росіяни обстріляли селище на Херсонщині: загинули 3 людини
У п'ятницю, 8 вересня, російські терористи скинули авіабомбу на Одрадокам‘янці Херсонської області. Унаслідок ворожої атаки 3 людини загинули, 4 постраждали
Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко.
Зазначається, що російська авіабомба вбила трьох цивільних - 2 жінок та чоловіка. Четверо місцевих мешканців отримали поранення.
"Слідчо-оперативні групи, криміналісти, рятувальники та волонтери працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Фіксуємо черговий воєнний злочинний РФ", - написав міністр.
Пізніше очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін уточнив, що поранення отримали 4 жінки. Двох потерпілих, 54 та 62 роки, шпиталізували у стані середньої тяжкості. Ще дві місцеві жительки, 50 та 29 років, лікування проходитимуть амбулаторно.
"Крім цього, окупанти вдарили з мінометів по Веселому. Там поранення отримав 67-річний чоловік. Зараз він знаходиться у лікарні", - написав очільник.
- Вранці п'ятниці, 8 вересня, російські терористи атакували об'єкти цивільної інфраструктури у Запоріжжі. Унаслідок обстрілу поранена людина.
- Також 8 вересня росіяни вдарили по Сумах. Унаслідок ракетного удару постраждали дві людини, також зруйновано будинок.
- Крім цього, російські окупанти вдарили по адмінбудівлі поліції в Кривому Розі Дніпропетровської області. Унаслідок цього загинув поліцейський, відомо про 44 постраждалих.
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