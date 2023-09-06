На Київщині фура з тваринами перекинулася на легківку: загинув один з водіїв
У середу, 6 вересня, на Білоцерківщині Київської області трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки зі свинями та ВАЗу. Унаслідок аварії загинув один із водіїв
Про це інформує начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.
"Моторошна аварія на Київщині", - коментує ДТП очільник поліції Київщини.
Повідомляється, що сьогодні надійшло повідомлення про аварію в центрі одного із сіл на Білоцерківщині.
За попередньою інформацією, водій ВАЗу виїжджав з другорядної дороги на головну, на якій рухалась вантажівка. Унаслідок ДТП керманич легківки, місцевий пенсіонер, загинув на місці.
Фото: Андрій Нєбитов
Тварин перевезли в безпечне місце.
Станом на 13:13 на місці події працюють поліціянти Київщини, рятувальники та медики.
- Також 22 серпня у Вінницькій області сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення автівки з вантажівкою загинули 12 людей, серед них - діти.
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