На Київщині фура з тваринами перекинулася на легківку: загинув один з водіїв

Про це інформує начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

"Моторошна аварія на Київщині", - коментує ДТП очільник поліції Київщини.

Повідомляється, що сьогодні надійшло повідомлення про аварію в центрі одного із сіл на Білоцерківщині.

За попередньою інформацією, водій ВАЗу виїжджав з другорядної дороги на головну, на якій рухалась вантажівка. Унаслідок ДТП керманич легківки, місцевий пенсіонер, загинув на місці.

Фото: Андрій Нєбитов

Тварин перевезли в безпечне місце.

Станом на 13:13 на місці події працюють поліціянти Київщини, рятувальники та медики.