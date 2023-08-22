У ДТП на Вінниччині загинули 9 людей, усі їхали у легковику, який зіштовхнувся з вантажівкою
У Вінницькій області сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинуло дев'ятеро людей, серед яких були діти
Про це повідомляє Нацполіція у Вінницькій області у telegram.
ДТП сталась 22 серпня о 19:28 поблизу села Бродецьке Хмільницького району.
За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення ВАЗу із вантажним автомобілем DAF загинули водій легковика та вісім його пасажирів, серед них - діти.
"На місці події працюють слідчі, поліцейські відділення поліції № 2 Хмільницького райвідділу, криміналісти та рятувальники", - повідомили у поліції.
Фото: t.me/vinnpol
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