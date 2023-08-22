У ДТП на Вінниччині загинули 9 людей, усі їхали у легковику, який зіштовхнувся з вантажівкою

Про це повідомляє Нацполіція у Вінницькій області у telegram.

ДТП сталась 22 серпня о 19:28 поблизу села Бродецьке Хмільницького району.

За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення ВАЗу із вантажним автомобілем DAF загинули водій легковика та вісім його пасажирів, серед них - діти.

"На місці події працюють слідчі, поліцейські відділення поліції № 2 Хмільницького райвідділу, криміналісти та рятувальники", - повідомили у поліції.

Фото: t.me/vinnpol