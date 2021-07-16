На Київщині кіберполіція викрила підприємця, що нелегально ретранслював телеканали
Провайдер нелегально ретранслював канали учасників Ініціативи "Чисте Небо" — StarLightMedia (ICTV, СТБ, Новий канал, Оце ТБ, М1, М2) і 1+1 media (1+1, 2+2, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, УНІАН, Бігуді) за технологією кабельного телебачення
Про це повідомляє пресслужба Кіберполіції.
Як свідчать дані кіберполіції, порушником виявився ТБ-провайдер з Київщини, який надавав абонентам платні послуги. Встановивши телекомунікаційне обладнання, чоловік налагодив ретрансляцію каналів без згоди правовласників, розповсюджуючи піратський контент за гроші.
У повідомленні йдеться, що в ході досудового розслідування працівники кіберполіції провели обшук провайдера та вилучили телекомунікаційне обладнання і фінансово-господарську документацію.
Ухвалою слідчого судді від 24.06.2021 р. на вилучене майно підприємства було накладено арешт. Вирішується питання про проведення судової телекомунікаційної експертизи, слідчі дії тривають.
За вчинене кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 176 КК України фігуранту загрожує до 5 років за гратами.
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