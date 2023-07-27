Про це інформує поліція Київщини.

За даними правоохоронців, водій авто не пропустив автобус, внаслідок чого той перекинувся.

Фото: Поліція Київщини

"Постраждало 9 осіб, з яких 3 знаходяться в тяжкому стані. Одна жінка втратила кінцівку ноги, ще одна отримала травми хребта", - йдеться у повідомленні.