На Київщині легковик зіткнувся з автобусом: постраждало 9 людей
У Бориспільському районі Київської області у четвер, 27 липня, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легковика та вантажівки, унаслідок якої постраждало 9 людей
Про це інформує поліція Київщини.
За даними правоохоронців, водій авто не пропустив автобус, внаслідок чого той перекинувся.
Фото: Поліція Київщини
"Постраждало 9 осіб, з яких 3 знаходяться в тяжкому стані. Одна жінка втратила кінцівку ноги, ще одна отримала травми хребта", - йдеться у повідомленні.
- 16 липня на трасі Н-23 Кропивницький - Кривий Ріг сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої 4 людини загинули та щонайменше 20 отримали поранення. 18 липня поліція повідомила про підозру водієві вантажівки.
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