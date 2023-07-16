На Кіровоградщині зіткнулися два мікроавтобуси: є загиблі та поранені
Вдень, 16 липня, на трасі Н-23 Кропивницький - Кривий Ріг біля села Братолюбівка Кропивницького району сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої 2 людини загинули та щонайменше 20 отримали поранення
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
За даними рятувальників, о 13:50 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на трасі Н-23 "Кропивницький-Кривий Ріг" біля села Братолюбівка Кропивницького району сталась ДТП.
Зазначається, що внаслідок зіткнення двох мікроавтобусів загинула одна людина. Згодом по дорозі до лікарні померла ще одна людина.17 людей оглядають лікарі, щоб встановити ступінь тілесних ушкоджень.
Крім цього, рятувальники деблокували трьох осіб. Врятованих передали медикам швидкої допомоги.
У ДСНС додали, що один з мікроавтобусів їхав за рейсом сполученням Київ - Кривий Ріг, інший - цивільний вантажний бус. На ліквідацію залучені підрозділи 20-ї державної пожежно-рятувальної частини Долинська та 27-ї пожежно-рятувальної частини смт Новгородка.
- 15 липня між селами Підгірне та Карналіївка на трасі Одеса - Рені зіткнулися вантажівка та позашляховик, унаслідок чого загинули чотири людини, серед яких дитина.
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