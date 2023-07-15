Про це інформує головне управління Нацполіції в Одеській області.

Аварія сталася о пів на восьму ранку 15 липня. За інформацією поліцейських, зіткнення відбулося, коли у вантажного автомобіля лопнуло колесо і він виїхав на смугу зустрічного руху.

Унаслідок ДТП загинули водій позашляховика та три його пасажири, серед яких дитина. Водій вантажівки дістав поранення різного ступеня тяжкості. Він залишився на місці подій, де його перевірили на стан сп'яніння - він тверезий.

Наразі на місці аварії працює слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод СУ ГУНП в Одеській області та територіального підрозділу поліції. Вона встановлює всі обставини ДТП. Також вирішується питання щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за статтею 286 Кримінального кодексу України.