На трасі Одеса - Рені вантажівка зіткнулася із позашляховиком: чотири людини загинули, серед них дитина
Між селами Підгірне та Карналіївка на трасі Одеса - Рені зіткнулися вантажівка та позашляховик, унаслідок чого загинули чотири людини, серед яких дитина
Про це інформує головне управління Нацполіції в Одеській області.
Аварія сталася о пів на восьму ранку 15 липня. За інформацією поліцейських, зіткнення відбулося, коли у вантажного автомобіля лопнуло колесо і він виїхав на смугу зустрічного руху.
Унаслідок ДТП загинули водій позашляховика та три його пасажири, серед яких дитина. Водій вантажівки дістав поранення різного ступеня тяжкості. Він залишився на місці подій, де його перевірили на стан сп'яніння - він тверезий.
Наразі на місці аварії працює слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод СУ ГУНП в Одеській області та територіального підрозділу поліції. Вона встановлює всі обставини ДТП. Також вирішується питання щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за статтею 286 Кримінального кодексу України.
- 12 липня у Чернігівській області приміський поїзд, який прямував за маршрутом Чернігів - Ніжин, врізався в легковик Volkswagen, водій якого порушив правила дорожнього руху та виїхав на залізничний переїзд попри заборонні світлові та звукові сигнали.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.68
Купівля 36.68Продаж 37.41
-
EUR
Купівля 40.88Продаж 41.82
- Актуальне
- Важливе