На Київщині лунатимуть звуки вибухів - сапери тренуватимуться

Про це інформує Київська міська військова адміністрація.

"На території Вишгородського району сьогодні, 30 грудня, свої навички відпрацьовуватимуть піротехніки", – пише пресслужба.

Повідомляється, що для саперів запланували навчання з вилучення і ліквідації вибухонебезпечних предметів.

Українців попереджають про можливі звуки вибухів у деяких громадах Київської області.

"Зберігайте спокій та в разі повітряної тривоги негайно переходьте до укриттів. Не нехтуйте правилами безпеки!" - додають у КМВА.

27 грудня, мешканці Київської області також чули вибухи, пов'язані з навчанням саперів.

Нагадаємо, що у ніч з 29 на 30 грудня російський агресор атакував Київ та область дронами-камікадзе. ППО вдалося збити безпілотники, проте уламками баражуючих боєприпасів пошкоджено вікна будинку й нежитлову будівлю у Голосіївському районі.