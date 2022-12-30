На Київщині лунатимуть звуки вибухів - сапери тренуватимуться
30 грудня на території Київської області проходитиме тренування українських саперів. Мирних жителів попереджають про звуки вибухів
Про це інформує Київська міська військова адміністрація.
"На території Вишгородського району сьогодні, 30 грудня, свої навички відпрацьовуватимуть піротехніки", – пише пресслужба.
Повідомляється, що для саперів запланували навчання з вилучення і ліквідації вибухонебезпечних предметів.
Українців попереджають про можливі звуки вибухів у деяких громадах Київської області.
"Зберігайте спокій та в разі повітряної тривоги негайно переходьте до укриттів. Не нехтуйте правилами безпеки!" - додають у КМВА.
- 27 грудня, мешканці Київської області також чули вибухи, пов'язані з навчанням саперів.
- Нагадаємо, що у ніч з 29 на 30 грудня російський агресор атакував Київ та область дронами-камікадзе. ППО вдалося збити безпілотники, проте уламками баражуючих боєприпасів пошкоджено вікна будинку й нежитлову будівлю у Голосіївському районі.
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