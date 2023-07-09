На Київщині нетверезий водій врізався у дерево: загинула дворічна дитина
Поблизу Макарова на Київщині водій у нетверезому стані протаранив дерево. Внаслідок аварії загинув дворічний хлопчик, ще двоє дітей та четверо дорослих зазнали травм
Про це інформує поліція Київської області.
Зазначається, що ДТП сталася у центрі села Ніжиловичі, 8 липня, близько 11 години ночі. Попередньо, 46-річний водій "Skoda" з явними ознаками алкогольного сп’яніння не впорався з керуванням та в'їхав у дерево.
Кермувальник та 6 пасажирів, які перебували всередині автівки, отримали ушкодження різної тяжкості. Серед них 3 дітей - віком 15, 8 та 2 роки.
У поліції Київщини додали, що найменший хлопчик помер у кареті швидкої допомоги. Іншим постраждалим медики надають допомогу, встановлюються діагнози.
- 7 липня поблизу села Гільча Перша у Рівненському районі зіткнулися легковик "Audi A8" та мінівен "Chrysler Pacific". У результаті загинули водій та пасажир першого автомобіля.
- Також 8 липня на Львівщині 33-річний водій ВАЗ помер від отриманих унаслідок зіткнення травм. Дві його пасажирки віком 23 та 24 роки з травмами у лікарні.
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