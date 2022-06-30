На Київщині за весь час піротехніки знешкодили майже 47 тис. вибухонебезпечних предметів

Про це інформує Київська ОВА.

Протягом 29 червня рятувальники дослідили та ліквідували залишені росіянами ВНП у таких населених пунктах:

Бучанський район: м. Буча, м. Ірпінь, смт Гостомель, смт Ворзель, с. Королівка, с. Озерщина, с. Дмитрівка, с. Гавронщина, с. Здвижівка, с. Луб’янка, смт Коцюбинське, с. Нова Буда, с. Поташня, с. Гребельки, с. Горенка, с. Озера, с. Мироцьке, с. Гореничі;

Броварський район: с. Плоске, с. Зоря, смт Велика Димерка, с. Богданівка;

Вишгородський район: с. Рудня-Сидорівська, с. Сидоровичі, с. Лютіж, смт Димер, с. Рагівка, с. Луговики.

За добу ДСНС обстежили 152,28 га території, 36 об’єктів та 6,2 км автомобільних доріг.

Рятувальники за добу виявили та знищили 257 одиниць вибухонезпечних предметів.

Зазначається, що загалом з початку робіт було обстежено 17 434,81 га території.

Піротехніки перевірили 1108 об’єктів, 596,6 км автомобільних доріг та 7 км залізничних колій. А також 1080,84 км ліній електропередач, 11,443 км газопроводу.

З початку робіт було виявлено та знешкоджено 46 864 одиниці ВНП.

Нагадаємо, на Київщині за добу 28 червня рятувальники знешкодили 290 вибухонебезпечних предметів