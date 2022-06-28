На Київщині за добу знешкодили 290 вибухонебезпечних предметів
Під час розміновування Київщини загалом виявили та знешкодили 46 264 вибухонебезпечних предметів
Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація
Розмінування Київщини триває. Зокрема, 27 червня обстежили такі населені пункти:
Бучанський район – с. Мар’янівка, с. Великий Карашин, с. Ситняки, с. Дмитрівка, с. Здвижівка, смт Бородянка, с.Луб’янка, смт Гостомель, с. Великий Ліс, с. Коблицький Ліс, с. Мироцьке, с. Личанка, с. Шпитьки, с. Музичі, с. Горенка, с. Небелиця, с. Червона Слобода;
Броварський район – с. Плоске, с. Зоря;
Вишгородський район – с. Старовичі, с. Тетерівське, смт Димер, с. Зелена Поляна, с. Луговики, с. Термахівка, с. Соснівка, с. Зірка, с. Лісове.
У підсумку за добу обстежили 126,73 га території, з них 1,4 га акваторії водних об’єктів, 6 об’єктів. Виявили та знешкодили 290 вибухонебезпечних предметів. Розмінувальні роботи тривають.
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