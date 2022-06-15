Про це передає Укрінформ.

"Певна категорія громадян намагається здавати вибухонебезпечні предмети до металобрухту, або навіть використати в злочинних цілях. Нагадую, такі дії неприпустимі, небезпечні та суворо караються правоохоронними структурами", - наголосила Альона Матвєєва.

Вона зауважила, що під час польових робіт є багато випадків загибелі чи травмування від вибухонебезпечних предметів. Здебільшого таке стається на Київщині та Чернігівщині.

Речниця МВС закликала відвідувати тільки ті місця, котрі точно перевірили піротехніки. Також вона нагадала не підходити до вибухонебезпечних предметів і не торкатися їх. У разі виявлення їх необхідно негайно телфонувати "101", "102" аюо використовувати застосунок "Розмінування України" чи інтерактивний сервіс "Протимінна діяльність ДСНС України".

Станом на 10 червня піротехніки розмінували 370 населених пунктів України.

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