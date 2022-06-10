Понад 1000 населених пунктів звільнено від окупантів, розміновано 370, - Офіс президента

Про це розповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Наразі деокуповано понад 1000 міст та селищ України. Минулого тижня розміновано 4 населені пункти. Загалом понад 370 населених пунктів очищено від вибухонебезпечних предметів", - сказав він.

За його словами у 445 населених пунктах відновили роботу заклади охорони здоров’я, а у понад 450 населених пунктах запрацювали заклади освіти. Також у понад 760 населених пунктах відновили послуги мобільного звʼязку та інтернету.

На Харківщині відновили газопостачання для 5 000 сімей. Також відновлюють постачання електрики та прибирають міста від завалів. На Сумщині досі розбирають руйнування Охтирської ТЕЦ. У Київській області ремонтують дорожню інфраструктуру. Відновили роботу 335 приміських та міжміських автобусних маршрутів. На Чернігівщині ДСНС вилучили понад 27 000 вибухонебезпечних предметів від початку бойових дій.

Також заступник керівника Офісу нагадав, що міни та снаряди можуть бути розташовані у дорожньому покритті.

"Закликаємо всіх учасників дорожнього руху бути особливо обережними. Про небезпечні предмети обов'язково повідомляти 101 або 102", - додав Тимошенко.

Росія зруйнувала або пошкодила 20% телекомунікаційної інфраструктури. Про це повідомили у Держспецзв'язку.

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