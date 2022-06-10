Росія зруйнувала або пошкодила 20% телекомунікаційної інфраструктури України, - Держспецзв'язку
Внаслідок повномасштабного російського вторгнення в Україні зруйновані міста та об'єкти інфраструктури у тому числі телекомунікації та телебачення
Про це повідомили у державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України.
За словами голови Держспецзв'язку Юрія Щиголя, окупанти нищать обладнання, перехоплюють канали зв’язку, частоти мовлення, витісняють і замінюють українські телеканали та радіостанції російськими пропагандистськими програмами для тотальної дезінформації українського народу.
Детальніше про втрати:
- Пошкоджено або зруйновано понад 20% телекомунікаційної інфраструктури.
- Понад 20 телевізійних станцій не працюють.
- Повністю або частково припинена робота понад 3 000 базових станцій мобільних операторів.
- Тисячі кілометрів волоконних мереж не працюють.
- Понад 50% населення мали перебої з доступом до інтернету.
У Держспецзв'язку додають, що кілька кібератак вплинули на функціонування державного та приватного секторів
- 9 червня після обстрілу Харкова зник телевізійний сигнал.
- 10 червня Петро Андрющенко оприлюднив адреси з Wi-Fi та 4G-зв'язком у Маріуполі. Радник мера продовжує закликати містян евакуюватися.
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