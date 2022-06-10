Росія зруйнувала або пошкодила 20% телекомунікаційної інфраструктури України, - Держспецзв'язку

Про це повідомили у державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України.

За словами голови Держспецзв'язку Юрія Щиголя, окупанти нищать обладнання, перехоплюють канали зв’язку, частоти мовлення, витісняють і замінюють українські телеканали та радіостанції російськими пропагандистськими програмами для тотальної дезінформації українського народу.

Детальніше про втрати:

Пошкоджено або зруйновано понад 20% телекомунікаційної інфраструктури.

Понад 20 телевізійних станцій не працюють.

Повністю або частково припинена робота понад 3 000 базових станцій мобільних операторів.

Тисячі кілометрів волоконних мереж не працюють.

Понад 50% населення мали перебої з доступом до інтернету.

У Держспецзв'язку додають, що кілька кібератак вплинули на функціонування державного та приватного секторів

9 червня після обстрілу Харкова зник телевізійний сигнал.

10 червня Петро Андрющенко оприлюднив адреси з Wi-Fi та 4G-зв'язком у Маріуполі. Радник мера продовжує закликати містян евакуюватися.

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