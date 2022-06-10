Про це радник мера написав у телеграмі.

Повідомляється, що Wi-Fi функціонує на вул. Гагаріна, 5.

Пароль: 44445555

Адреси з 4G-звʼязком:

вул. Курчатова

вул. Пашковського біля Дому Молоді

житловий масив "Пентагон"

вул. Сеченова в районі колишнього тиру

район біля басейну "Нептун"

Житлові мікрорайони 20-23

район Свято-Миколаївського храму (Блакитна Церква)

лікарня №2

"Залишайтесь з близькими на зв’язку. Переконуйте їх евакуюватися навіть через Росію до країн-партнерів України, і додому. Україна чекає на кожного!" - пише Андрющенко.

У Маріуполі внаслідок спроб російських загарбників відновити електропостачання на заводі "Сателіт" сталася пожежа. Відомо, що знищено кілька тисяч тонн насіння та переробленого соняшникової олії

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