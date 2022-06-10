Радник мера Маріуполя назвав адреси з Wi-Fi та 4G-зв'язком у місті. Список
Петро Андрющенко оприлюднив адреси з Wi-Fi та 4G-зв'язком у Маріуполі. Радник мера продовжує закликати містян евакуюватися
Про це радник мера написав у телеграмі.
Повідомляється, що Wi-Fi функціонує на вул. Гагаріна, 5.
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Адреси з 4G-звʼязком:
- вул. Курчатова
- вул. Пашковського біля Дому Молоді
- житловий масив "Пентагон"
- вул. Сеченова в районі колишнього тиру
- район біля басейну "Нептун"
- Житлові мікрорайони 20-23
- район Свято-Миколаївського храму (Блакитна Церква)
- лікарня №2
"Залишайтесь з близькими на зв’язку. Переконуйте їх евакуюватися навіть через Росію до країн-партнерів України, і додому. Україна чекає на кожного!" - пише Андрющенко.
- У Маріуполі внаслідок спроб російських загарбників відновити електропостачання на заводі "Сателіт" сталася пожежа. Відомо, що знищено кілька тисяч тонн насіння та переробленого соняшникової олії
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