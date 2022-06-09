У Харкові зникло телевізійне мовлення
Після обстрілу міста у Харкові зник телевізійний сигнал
Про це пише Суспільне Харків.
"Харків’яни повідомляють про зникнення телевізійного сигналу після обстрілу міста російськими військами увечері 8 червня", - йдеться у повідомленні.
Інформацію також підтвердив член правління Національної Суспільної Телерадіокомпанії України Дмитро Хоркін.
"У Харкові тимчасово нема ефірного телевізійного мовлення. Українське радіо продовжує мовити на частотах 106,1 та 91,6 МГц", - написав він у facebook.
- Ввечері 8 червня у Харкові пролунав дуже гучний вибух. Про це Еспресо.TV повідомили місцеві мешканці.
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