У Харкові зникло телевізійне мовлення

Про це пише Суспільне Харків.

"Харків’яни повідомляють про зникнення телевізійного сигналу після обстрілу міста російськими військами увечері 8 червня", - йдеться у повідомленні.

Інформацію також підтвердив член правління Національної Суспільної Телерадіокомпанії України Дмитро Хоркін.

"У Харкові тимчасово нема ефірного телевізійного мовлення. Українське радіо продовжує мовити на частотах 106,1 та 91,6 МГц", - написав він у facebook.

Ввечері 8 червня у Харкові пролунав дуже гучний вибух. Про це Еспресо.TV повідомили місцеві мешканці.

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