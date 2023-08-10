На Київщині ППО відстрілює ворожі дрони: повітряна тривога шириться на захід України
У Київській області було чутно вибухи. В ОВА повідомили, що у регіоні працювали сили ППО. Поступово тривога поширилась на захід України
Про це повідомляє у Telegram Київська ОВА.
"Зафіксовано рух ворожих БПЛА. У регіоні працює ППО. Дотримуйтесь інформаційної гігієни – не фотографуйте і не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні ОВА.
Крім того, раніше у Повітряних силах ЗСУ попередили, що у Києві та низці регіонів України є загроза удару російськими дронами-камікадзе.
Поступово небезпека поширюється на захід. Проте у столиці повітряної тривоги не оголошено.
Близько 03:40 повітряна тривога була оголошена майже в усіх регіонах на заході України. Зокрема у Хмельницькій, Рівненській, Волинській Тернопільській та Львівській областях.
Очільник Львівської ОВА Максим Козицький попередив про загрозу удару безпілотниками в області та сусідніх регіонах.
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