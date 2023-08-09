Інформацію про наслідки обстрілів оприлюднили в обласних військових адміністраціях.

Чернігівщина: за добу російські окупанти здійснили 13 обстрілів регіону. Ворог бив по Семенівській громаді Новгород-Сіверського району з артилерії, танкової гармати та мінометів. Крім цього, зафіксовані 2 пуски некерованих авіаційних ракет по Семенівській громаді.

По Новгород-Сіверській громаді окупанти здійснили 3 обстріли зі ствольної артилерії та мінометів. Сновську та Городнянську громади атакували 3 рази з артилерії та мінометів.

Сумщина: вночі та зранку загарбники обстріляли три населених пункти у трьох територіальних громадах: Хотінській, Зноб-Новгородській, Великописарівській.

Вчора протягом дня ворог здійснив 12 обстрілів по населених пунктах у Краснопільській, Білопільській, Хотінській, Есманській, Зноб-Новгородській, Великописарівській, Новослобідській громадах. Внаслідок обстрілів пошкоджено два приватні житлові будинки та літні кухні.

Дніпропетровщина: вчора вдень окупанти вкотре атакували Нікопольщину з важкої артилерії. Від вечора агресор ще тричі обстрілював регіон. Важку артилерію спрямував на сам Нікополь та Марганецьку громаду.

Унаслідок однієї з атак загинув 18-річний хлопець. Ще троє людей постраждали – чоловіки 21, 35 та 44 років. У них мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Крім цього, пошкоджена церква, 5 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто та кілька ліній електропередачі.



Запорізька: за минулу добу окупанти нанесли 87 ударів по 21 населеному пункту області.

Постраждали території Новоолександрівки, Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Новодарівки, Гуляйпільського, Ольгівського, Малинівки, Чарівного, Червоного, Білогір'я, Левадного, Щербаків, Малої Токмачки, Затишшя, Кам'янського, Степового, П'ятихаток та Лобкового.

Внаслідок ворожих ударів по Оріхову поранення отримав 63-річний чоловік, його доставлено в лікувальну установу. Також надійшло 35 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських будівель та об’єктів інфраструктури.

Харківщина: минулої ночі ворог обстріляв залізничну станцію Коротич в Харківському районі. Пошкоджено залізничне полотно.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Стрілеча, Пильна Харківського району, Гатище, Бударки Чугуївського району, Бологівка Куп'янського району. На Куп’янському напрямку наші воїни відбили атаки противника в районі Синьківки. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Синьківки та Котлярівки.

Зазначається, що внаслідок російських обстрілів за добу три людини отримали поранення.

Луганщина: вчора ворог завдав ударів з повітря по Новоселівському та Білогорівці. Також артилерійських обстрілів зазнала Білогорівка.

Донеччина: за добу окупанти атакували такі населені пункти, як Авдіївка, Краматорськ, смт Неліпівка, смт Щербинівка, смт Ямпіль, с.Благодатне, с.Богоявленка, с.Времівка, с.Миколаївка, с.Новопокровське, с.Плещіївка, с.Предтечине, с.Торецьке.

Унаслідок атак дві людини загинули, ще 13 отримали поранення. Також пошкоджено 12 житлових будинків, склад фермерського господарства та 2 ЛЕП.

Миколаївщина: вчора внаслідок обстрілу селища Куцуруб Куцурубської громади два хлопці 13 та 16 років отримали мінно-вибухові травми, акубаротравми та струс головного мозку. Крім цього, пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі та споруди.

Херсонщина: протягом минулої доби окупанти здійснили 66 обстрілів. Ворог влучив у райони 32 населених пунктів області.

Зазначається, що через ворожі атаки дві людини отримали поранення.