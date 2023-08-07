Ворог ударив по Нікополю: загинув чоловік
Російська окупаційна армія 7 серпня вдарила з важкої артилерії по Нікополю Дніпропетровської області, внаслідок чого загинув чоловік і ще один дістав поранення
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Від самого ранку агресор тероризує Нікополь. Гатить по місту з важкої артилерії. На жаль, ворожі атаки вкотре закінчилися трагедією. Загинув 36-річний чоловік", - написав він.
"Ще один мешканець міста постраждав. Йому 68 років", - додав Лисак.
За його словами, стан потерпілого задовільний, він лікуватиметься вдома.
Унаслідок удару пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, авто. Також дістали пошкодження газогін і лінії електропередачі.
- 5 серпня окупанти тричі обстріляли Нікопольщину.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.88
Купівля 36.88Продаж 37.59
-
EUR
Купівля 40.69Продаж 41.71
- Актуальне
- Важливе