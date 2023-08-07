Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Від самого ранку агресор тероризує Нікополь. Гатить по місту з важкої артилерії. На жаль, ворожі атаки вкотре закінчилися трагедією. Загинув 36-річний чоловік", - написав він.

"Ще один мешканець міста постраждав. Йому 68 років", - додав Лисак.

За його словами, стан потерпілого задовільний, він лікуватиметься вдома.

Унаслідок удару пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, авто. Також дістали пошкодження газогін і лінії електропередачі.