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Війна з Росією: хроніка
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За добу армія РФ обстріляла 12 областей України: 11 людей зазнали поранень, 2 загинуло. Ситуація в регіонах

6 серпня, 2023 неділя
15:06
Війна з Росією Харківщина: обстріл

За добу 5 серпня російська армія завдала ударів по дев'яти областях України, унаслідок чого 2 людей загинуло, 11 дістали поранення

Інформацію про наслідки обстрілів оприлюднили о 09:00 в обласних військових адміністраціях.

Хмельниччина

Вночі вибухи зафіксовано в Старокостянтинівській та Хмельницькій громадах. Сили ППО збили більшість ракет. У Старокостянтинівській громаді вибуховою хвилею пошкоджено декілька приватних житлових будинків, комунальний заклад культури та приміщення автовокзалу, виникла пожежа складу відходів кукурудзи на території елеватора. Займання складу ліквідували. Внаслідок вибуху травми дістав працівник об’єкта.

Рівненщина

У Рівненській області під час нічної повітряної тривоги були зафіксовані вибухи у Дубенському районі. Наслідки уточнюються.

Черкащина

Вночі ППО збила крилату ракету. Повідомлень щодо поранень, пошкоджень майна або пожеж не надходило.

Чернігівщина

За добу зафіксовано 6 обстрілів, ворог використовував міномети, артилерію та гранатомети.

Сумщина

Вночі та вранці ворог здійснив 6 обстрілів. Зафіксовано 19 вибухів. росіяни обстріляли 6 населених пунктів з мінометів, артилерії, гранатометів та кулеметів. Попередньо, без жертв та руйнувань.

Дніпропетровщина

Вчора ворожі снаряди знову падали на Нікопольщину. Агресор накрив її артилерійським вогнем. Протягом ночі ворог тричі вдарив по району. Випустив з важкої артилерії десяток снарядів. Вони полетіли на Нікополь і Марганецьку громаду. Без жертв. 

Запорізька область

Ворог активізував обстріли вільної території Запорізької області. Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, комунальні об'єкти. Загалом протягом доби російськими військами було здійснено 95 ударів по 21 населеному пункту. Обійшлося без постраждалих.

Вночі росіяни вчергове атакували околиці Запоріжжя: вибуховою хвилею пошкоджено складські приміщення об'єкта інфраструктури, сталося загоряння сухої трави навколо. У Комишувасі мішенню стало комунальне підприємство, пошкоджено житлові будинки поруч.

Миколаївщина

Цієї ночі силами та засобами ППО було знищено 2 крилаті ракети «Калібр» та 2 ударні безпілотники типу Shahed-136.

Вчора ворог завдав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. Пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає.

Харківщина

Вчора ввечері, близько 20:20, росіяни завдали удару керованою авіабомбою по нежитловому приміщенню у с. Кругляківка Куп'янського району, сталася масштабна пожежа. За попередніми даними, загинули 2 чоловіків, ще 4 отримали поранення. 

Минулої доби тривали обстріли населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області. Зазнав осколкового поранення чоловік.

Херсонщина

По Херсонській області за добу ворог здійснив 46 обстрілів, випустивши 188 снарядів, з них по Херсону - 8 обстрілів (24 снаряди). Російські війська влучили в райони 15 населених пунктів. Через російську агресію четверо людей дістали поранення.

Луганщина

За добу російські війська здійснили 147 обстрілів (613 снарядів).

Донеччина

У Донецькій області за добу росіяни здійснили 10 обстрілів 6 населених пунктів. 1 людина поранена. 

  • Нагадаємо, Росія обстріляла Україну ракетами та "шахедами". Хронологія подій: як минула ніч проти 6 серпня.

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