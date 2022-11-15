На Київщині працюватимуть сапери, людей просять зберігати спокій
15 листопада у Вишгородському районі Київської області пройдуть навчання саперів
Про це повідомляє Київська обласна військово-цивільна адміністрація у Telegram.
"Серед запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Тому в деяких громадах області можливо чути звуки вибухів. Закликаємо жителів зберігати спокій та в разі повітряної тривоги негайно спускатися до укриттів", - йдеться в повідомленні.
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