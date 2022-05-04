На Київщині розпочали будівництво ще одного тимчасового мосту
У Вишгородському районі Києва Держспецтранспорт почав будувати тимчасовий міст
Про це йдеться у фейсбуці Держспецтранспорту.
"Підрозділи Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України продовжують відбудовувати об’єкти транспортної інфраструктури, зруйновані внаслідок збройної агресії російських загарбників. У Вишгородському районі Київщини шляхо-відновлювальний підрозділ розпочав будівництво тимчасового мосту", - зазначили у відомстві.
Решта підрозділів Держспецтранспорту виконують завдання у складі Сил оборони.
- 9 квітня в Ірпені збудували тимчасову насипну переправу, паралельно триває підготовка до будівництва нового мосту.
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