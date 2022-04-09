В Ірпені збудували тимчасову насипну переправу, паралельно триває підготовка до будівництва нового мосту

Відповідне фото оприлюднила Україна 24.

Зазначається, що паралельно триває підготовка до будівництва нового мосту, що розпочнеться найближчим часом.

Депутатка Ірпінської міської ради Михайлина Скорик попросила українців не повертатися в місто, адже Ірпінь після перебування російських окупантів потрібно розмінувати, щоб у ньому було безпечно

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