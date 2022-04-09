В Ірпені збудували тимчасову насипну переправу, паралельно триває підготовка до будівництва нового мосту
На автошляху Р-30 на під'їзді до Ірпеня облаштували тимчасову насипну переправу через річку Ірпінь
Відповідне фото оприлюднила Україна 24.
Зазначається, що паралельно триває підготовка до будівництва нового мосту, що розпочнеться найближчим часом.
- Депутатка Ірпінської міської ради Михайлина Скорик попросила українців не повертатися в місто, адже Ірпінь після перебування російських окупантів потрібно розмінувати, щоб у ньому було безпечно
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