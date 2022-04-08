В Ірпінь повертатися зарано, місто необхідно розмінувати, - депутатка міськради про запровадження тривалої комендантської години
Депутатка Ірпінської міської ради Михайлина Скорик попросила українців не повертатися в місто, адже Ірпінь після перебування російських окупантів потрібно розмінувати, щоб у ньому було безпечно
Політикиня поділилася інформацією в етері "Еспресо.TV".
"Розпорядження про комендантську годину стосується не лише Ірпеня. За день до цього, комендантську годину запровадили у Гостомелі. А також є інформація, що тривала комендантська година буде запроваджена і в Бучі. Це відбувається тому, що в усіх цих містах фахівці не закінчили розмінування", - зазначила Скорик.
Депутатка наголосила, що потрібно почекати з поверненням у міста Київщини, оскільки вже були повідомлення про травмування від мін та розтяжок, які по собі залишили російські окупанти.
"Комендантська година спрямована на те, щоб зупинити наплив людей у місто й дозволити фахівцям доробити їхню роботу. Адже з самого початку анонсувалося, що на розмінування потрібні 2 тижні, - вони не минули. Я дуже просила б усіх, хто виїхав на Ірпінь, призупинитися й намагатися не стояти в заторах, почекати до понеділка, 11 квітня. Дуже прошу почекати ще кілька днів з поверненням, щоб фахівці могли допрацювати. Їх не так багато, вони реально не встигають. А цю роботу зробити потрібно, бо це безпека для людей, які повертаються в Ірпінь", - зауважила Михайлина Скорик.
- В Ірпені з 21:00 7 квітня до 9:00 11 Квітня триватиме комендантська година.
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