У Гостомелі до 14 квітня ввели комендантську годину

Про це повідомляє Київська ОВА.



З 6 ранку 7 квітня до 6 ранку 14 квітня категорично забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, а також пересуватися транспортом та пішки.



"Такі тимчасові обмеження необхідні для того, щоб фахівці мали змогу деблокувати об'єкти інфраструктури та зробити їх безпечними для повернення людей", - йдеться у повідомленні Київської ОВА.



На решті території Київщини комендантська година триватиме з 21:00 6 квітня до 06:00 7 квітня.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb