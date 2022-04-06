У Гостомелі до 14 квітня ввели комендантську годину
У Гостомелі з 06:00 7 квітня до 6:00 14 квітня запроваджена комендантська година
Про це повідомляє Київська ОВА.
З 6 ранку 7 квітня до 6 ранку 14 квітня категорично забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, а також пересуватися транспортом та пішки.
"Такі тимчасові обмеження необхідні для того, щоб фахівці мали змогу деблокувати об'єкти інфраструктури та зробити їх безпечними для повернення людей", - йдеться у повідомленні Київської ОВА.
На решті території Київщини комендантська година триватиме з 21:00 6 квітня до 06:00 7 квітня.
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