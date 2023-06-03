Про це повідомляють в ДТЕК Київські регіональні електромережі.

"Станом на 9:30 без електропостачання залишаються близько 16 тисяч клієнтів у 11 населених пунктів, що знеструмлені повністю та 35 - частково", - йдеться у повідомлені.

Пошкодженими залишаються 22 лінії електропередачі 6-10 кВ та 673 трансформаторних підстанції. Найбільше відключень спостерігалося у Броварському, Бориспільському та Бучанському районах.

Зазначається, що для відновлення світла було задіяно 78 бригад.

"Ми робимо усе можливе, щоб повернути світло у кожну оселю", - зазначили у ДТЕК.