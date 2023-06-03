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Головна Суспільство На Київщині триває ліквідація наслідків негоди, - ДТЕК

На Київщині триває ліквідація наслідків негоди, - ДТЕК

3 червня, 2023 субота
11:07
Суспільство Робота з відновлення електропостачання Херсон

У Київській області через погіршення погодних умов 2 червня відбулися аварійні відключення світла. Наразі електрики повернули світло у понад 90 тисяч домівок

Про це повідомляють в ДТЕК Київські регіональні електромережі.

"Станом на 9:30 без електропостачання залишаються близько 16 тисяч клієнтів у 11 населених пунктів, що знеструмлені повністю та 35 - частково", - йдеться у повідомлені. 

Пошкодженими залишаються 22 лінії електропередачі 6-10 кВ та 673 трансформаторних підстанції. Найбільше відключень спостерігалося у Броварському, Бориспільському та Бучанському районах.

Зазначається, що для відновлення світла було задіяно 78 бригад.

"Ми робимо усе можливе, щоб повернути світло у кожну оселю", - зазначили у ДТЕК.

  • У п'ятницю, 2 червня, у Києві суттєво погіршились погодні умови була гроза. У столиці України були часткові відключення світла.
Україна
негода
Київщина
Енергія
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