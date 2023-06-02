У Києві гроза: є часткові відключення світла, затримуються електрички та тролейбуси
У п'ятницю, 2 червня, у Києві суттєво погіршились погодні умови - у столиці України гроза
ДТЕК повідомляє про часткові відключення електроенергії у Києві та області. Ремонтні бригади переведені у посилений режим
"Через грозу вже є часткові відключення у Подільському, Оболонському та Святошинському районах столиці та Фастівському і Бучанському районах Київщини. Енергетики ДТЕК перейшли у посилений режим роботи та працюють 24/7, аби якомога швидше ліквідувати наслідки негоди", - пише ДТЕК.
На Дарниці пошкоджено контактну мережу Kyiv City Express. Затримуються електрички та тролейбуси
"Фахівці нагадують: під час сильного вітру необхідно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поряд із ними автотранспорт", - йдеться у повідомленні КМДА.
- У разі підтоплень проїжджої частини чи тротуарів - звертайтесь до диспетчерської "Київавтодору": 0442847419.
- Якщо впало дерево чи зламалися гілки - телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду": 0442724018; 0444834045; 0443835859; 0672304238; 0949282859.
- При падінні дерев чи гілок - 101 або 0444303713 (телефон КАРС).
- При травмуванні людей - негайно телефонуйте у 103.
Цими вихідними 3 та 4 червня в Україні прогнозується незначне похолодання, проте більшість території опиниться у сухій погоді.
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