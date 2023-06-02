ДТЕК повідомляє про часткові відключення електроенергії у Києві та області. Ремонтні бригади переведені у посилений режим

"Через грозу вже є часткові відключення у Подільському, Оболонському та Святошинському районах столиці та Фастівському і Бучанському районах Київщини. Енергетики ДТЕК перейшли у посилений режим роботи та працюють 24/7, аби якомога швидше ліквідувати наслідки негоди", - пише ДТЕК.

На Дарниці пошкоджено контактну мережу Kyiv City Express. Затримуються електрички та тролейбуси

"Фахівці нагадують: під час сильного вітру необхідно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поряд із ними автотранспорт", - йдеться у повідомленні КМДА.

У разі підтоплень проїжджої частини чи тротуарів - звертайтесь до диспетчерської "Київавтодору": 0442847419.

- звертайтесь до диспетчерської "Київавтодору": 0442847419. Якщо впало дерево чи зламалися гілки - телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду": 0442724018; 0444834045; 0443835859; 0672304238; 0949282859.

- телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду": 0442724018; 0444834045; 0443835859; 0672304238; 0949282859. При падінні дерев чи гілок - 101 або 0444303713 (телефон КАРС).

- 101 або 0444303713 (телефон КАРС). При травмуванні людей - негайно телефонуйте у 103.

Цими вихідними 3 та 4 червня в Україні прогнозується незначне похолодання, проте більшість території опиниться у сухій погоді.