Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Холодний атмосферний фронт тому й холодний, що в його тилу поширюється холодне повітря. Якраз зараз він перетинає територію України.

Завтра в західних, північних областях, більшості центральних, навіть на Одещині та Миколаївщині температура повітря відчутно знизиться: протягом дня очікується +17...+22 °C.

Східна частина, Херсонщина, Запоріжжя, Крим залишаться серед майже спеки, +24...+29 °C.

Дощі з грозами втримаються у центрі, окрім Вінниччини, подекуди на сході та в Приазов'ї.

Більшість території України знову опиниться у сухій погоді.

У неділю, 4 червня в Україні повсюди переважатиме суха сонячна погода з температурою повітря +20...+26 °C.

У Києві й в суботу, і в неділю - без опадів.

Завтра похолоднішає до +18...+20 °C, а в неділю - +20...+23 °C.