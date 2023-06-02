Територію України перетинає холодний атмосферний фронт: Наталка Діденко про погоду цими вихідними
Цими вихідними 3 та 4 червня в Україні прогнозується незначне похолодання, проте більшість території опиниться у сухій погоді
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Холодний атмосферний фронт тому й холодний, що в його тилу поширюється холодне повітря. Якраз зараз він перетинає територію України.
Завтра в західних, північних областях, більшості центральних, навіть на Одещині та Миколаївщині температура повітря відчутно знизиться: протягом дня очікується +17...+22 °C.
Східна частина, Херсонщина, Запоріжжя, Крим залишаться серед майже спеки, +24...+29 °C.
Дощі з грозами втримаються у центрі, окрім Вінниччини, подекуди на сході та в Приазов'ї.
Більшість території України знову опиниться у сухій погоді.
У неділю, 4 червня в Україні повсюди переважатиме суха сонячна погода з температурою повітря +20...+26 °C.
У Києві й в суботу, і в неділю - без опадів.
Завтра похолоднішає до +18...+20 °C, а в неділю - +20...+23 °C.
- У червні очікуються магнітні бурі. Перша потужна буря накриє Землю сьогодні, 2 червня, а наступна – 18 червня. У ці дні метеозалежні можуть відчувати головний біль.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.94
Купівля 36.94Продаж 37.48
-
EUR
Купівля 39.82Продаж 40.64
- Актуальне
- Важливе