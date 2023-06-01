Про це свідчать за дані Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США.

У червні очікується п'ять магнітних бурь. Перша з них очікується 2 червня, наступні - 10 і 16 червня. Ці бурі будуть одноденними і слабкими (4 бали).

Потім сильна буря потужністю 5 балів триватиме три дні поспіль - із 18 по 20 червня.

Останній день місяця - 30 червня - знову відзначиться підвищеною сонячною активністю. Потужність цієї бурі складе 4 бали.