У п'ятницю в Україну прийдуть дощі: прогноз погоди від Наталки Діденко

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"У п'ятницю в Україну прийде атмосферний фронт. Він нарешті принесе серйозніші дощі. Дощі будуть із грозами, часом зливового характеру. Проходитимуть опади разом з фронтом, зрозуміло", - написала вона.

За її словами, без опадів буде на Дніпропетровщині, Полтавщині та в кількох інших регіонах, а в Приазов'ї прогнозується локальний дощ.

Температура повітря сягатиме +28 градусів, холодніше буде хіба на Волині та Рівненщині.

"У Києві 2-го червня протягом дня до +27 градусів, дощі з грозою передбачаються ввечері у п'ятницю", - резюмувала Діденко.