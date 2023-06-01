У п'ятницю в Україну прийдуть дощі: прогноз погоди від Наталки Діденко
У п'ятницю, 2 червня, в Україну прийде атмосферний фронт і принесе сильні дощі з грозами. Температура повітря сягатиме +28
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
"У п'ятницю в Україну прийде атмосферний фронт. Він нарешті принесе серйозніші дощі. Дощі будуть із грозами, часом зливового характеру. Проходитимуть опади разом з фронтом, зрозуміло", - написала вона.
За її словами, без опадів буде на Дніпропетровщині, Полтавщині та в кількох інших регіонах, а в Приазов'ї прогнозується локальний дощ.
Температура повітря сягатиме +28 градусів, холодніше буде хіба на Волині та Рівненщині.
"У Києві 2-го червня протягом дня до +27 градусів, дощі з грозою передбачаються ввечері у п'ятницю", - резюмувала Діденко.
- На 1 червня Діденко прогнозувала в Україні теплу погоду, практично без опадів.
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