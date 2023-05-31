Синоптик Наталка Діденко розповіла, якою погодою розпочнеться літо в Україні
У четвер, 1 червня, в Україні прогнозують теплу погоду, практично без опадів, а ось 2 червня дощі будуть у західних регіонах
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Літо розпочнеться в Україні теплою погодою.
1 червня максимальна температура повітря становитиме в більшості областей +22...+27 °C.
Переважатиме завтра суха погода із сонечком, білими хмарками, підвищеним атмосферним тиском.
Окремі дощі з грозами ймовірні лише в Карпатах, місцями на Запоріжжі та Донеччині, ближче до Азовського моря.
У Києві літечко дебютує теплим комфортним повітрям, вдень очікується до +25...+26 °C. Без опадів.
2 червня, починаючи з західних областей, в Україну завітає атмосферний фронт, який нарешті принесе ті дощі з грозами, які більш типові, зазвичай, для травня.
- З 24 по 26 березня у столиці науковці зафіксували шість рекордних показників температури повітря.
- 29 березня, у столиці зафіксували рекорд максимальної швидкості вітру - 17 м/с (61 км/год).
- 5 квітня у столиці випала найбільша кількість опадів за майже сотню років - 20,6 мм. Останній рекорд зафіксували 1933 року.
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