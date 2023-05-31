Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Літо розпочнеться в Україні теплою погодою.

1 червня максимальна температура повітря становитиме в більшості областей +22...+27 °C.

Переважатиме завтра суха погода із сонечком, білими хмарками, підвищеним атмосферним тиском.

Окремі дощі з грозами ймовірні лише в Карпатах, місцями на Запоріжжі та Донеччині, ближче до Азовського моря.

У Києві літечко дебютує теплим комфортним повітрям, вдень очікується до +25...+26 °C. Без опадів.

2 червня, починаючи з західних областей, в Україну завітає атмосферний фронт, який нарешті принесе ті дощі з грозами, які більш типові, зазвичай, для травня.