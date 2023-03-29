У Києві зафіксували рекорд максимальної швидкості вітру
У середу, 29 березня, у столиці зафіксували рекорд максимальної швидкості вітру - 17 м/с (61 км/год)
Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
За даними спостережень, сьогодні у місті Київ максимальна швидкість вітру досягла рекордних 17 м/с (61 км/год).
Повідомляється, що це повтор попереднього максимального значення, яке зареєстрували у 2022 році.
Історичний рекорд у столиці, за уточненими даними, дорівнює 25 м/с (90 км/год) і утримується з 20 березня 1881 року.
- У перший день 2023 року синоптики зафіксували теплові температурні рекорди у Волинській області, Тернопільській та Рівненській областях, а також у Львові.
- В Україні упродовж перших двох днів року фіксували екстремально високі температури. Зокрема найвищі показники спостерігали у західних та південних областях. В Івано-Франківську повітря прогрілося до +20°С, в Ізмаїлі до +18°С. У Києві встановили рекорд січня за всю історію спостережень – зафіксована температура: +13,2°С два дні поспіль. Синоптики пояснили причину.
- Також у столиці в перші три дні року фіксували температурні рекорди.
- 18 січня у столиці зафіксували три температурні рекорди. Зокрема уперше за роки спостережень середньодобова температура склала +7,3°С.
- Загалом у столиці за перший місяць року зафіксували 16 температурних рекордів, зокрема у січні середня температура увійшла у десятку найтепліших за останні 142 роки.
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