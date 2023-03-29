У Києві зафіксували рекорд максимальної швидкості вітру

Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень, сьогодні у місті Київ максимальна швидкість вітру досягла рекордних 17 м/с (61 км/год).

Повідомляється, що це повтор попереднього максимального значення, яке зареєстрували у 2022 році.

Історичний рекорд у столиці, за уточненими даними, дорівнює 25 м/с (90 км/год) і утримується з 20 березня 1881 року.