Протягом трьох днів березня у Києві зафіксували шість температурних рекордів, - спостереження

Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень у березні середньомісячна температура повітря у Києві склала 4,8 °С, що вище кліматичної норми на 2,3 °С.

Повідомляється, що у рейтингу найтепліших березень 2023 року посів 11-ту позицію.

Найхолодніше було 13 березня, тоді мінімальна температура знизилась під ранок до -4,0 °С, а найтепліше – 24 числа, температура підвищилась до +20,0 °С, встановивши температурний рекорд.

Загалом протягом трьох днів, з 24 по 26 березня у столиці зафіксували шість температурних рекордів.

"Опадів на проспекті Науки випало 42 мм або 105 % кліматичної норми", – додають у відомстві.