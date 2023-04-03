Протягом трьох днів березня у Києві зафіксували шість температурних рекордів, - спостереження
З 24 по 26 березня у столиці науковці зафіксували шість рекордних показників температури повітря
Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
За даними спостережень у березні середньомісячна температура повітря у Києві склала 4,8 °С, що вище кліматичної норми на 2,3 °С.
Повідомляється, що у рейтингу найтепліших березень 2023 року посів 11-ту позицію.
Найхолодніше було 13 березня, тоді мінімальна температура знизилась під ранок до -4,0 °С, а найтепліше – 24 числа, температура підвищилась до +20,0 °С, встановивши температурний рекорд.
Загалом протягом трьох днів, з 24 по 26 березня у столиці зафіксували шість температурних рекордів.
"Опадів на проспекті Науки випало 42 мм або 105 % кліматичної норми", – додають у відомстві.
- У перший день 2023 року синоптики зафіксували теплові температурні рекорди у Волинській області, Тернопільській та Рівненській областях, а також у Львові.
- В Україні упродовж перших двох днів року фіксували екстремально високі температури. Зокрема найвищі показники спостерігали у західних та південних областях. В Івано-Франківську повітря прогрілося до +20 °С, в Ізмаїлі до +18 °С. У Києві встановили рекорд січня за всю історію спостережень – зафіксована температура: +13,2 °С два дні поспіль. Синоптики пояснили причину.
- Також у столиці в перші три дні року фіксували температурні рекорди.
- 18 січня у столиці зафіксували три температурні рекорди. Зокрема уперше за роки спостережень середньодобова температура склала +7,3 °С.
- Загалом у столиці за перший місяць року зафіксували 16 температурних рекордів, зокрема у січні середня температура увійшла у десятку найтепліших за останні 142 роки.
- 29 березня, у столиці зафіксували рекорд максимальної швидкості вітру - 17 м/с (61 км/год).
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