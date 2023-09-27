На Київщині в ДТП загинуло немовля та його батьки
У середу, 27 вересня, у Київській області внаслідок ДТП загинуло немовля та його батьки
Про це повідомляє поліція Київської області.
ДТП сталось на Обухівщині. За попередньою інформацією, водій BMW, не переконавшись у безпеці маневру, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою.
Внаслідок події загинули 28-річний водій, 24-річна пасажирка та немовля.
"На місці продовжують працювати правоохоронці, представники ДСНС та медики", - йдеться у повідомленні.
- У неділю, 24 вересня, на трасі Н-11 "Миколаїв - Дніпро" неподалік від селища Мар’ївка Баштанського району зіткнулися три автомобілі. Унаслідок ДТП є загиблі та поранені.
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