На Київщині в ДТП загинуло немовля та його батьки

Про це повідомляє поліція Київської області.

ДТП сталось на Обухівщині. За попередньою інформацією, водій BMW, не переконавшись у безпеці маневру, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою.

Внаслідок події загинули 28-річний водій, 24-річна пасажирка та немовля.

"На місці продовжують працювати правоохоронці, представники ДСНС та медики", - йдеться у повідомленні.